На Дніпропетровщині зник підліток
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. На Дніпропетровщині зник підліток, 2001 року народження. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
В Дніпропетровській області СВ Інгулецького ВП ГУНП розпочало досудове розслідування за ч. 1 ст.115 КК України за фактом зникнення безвісти підлітка 2001 року народження, який пішов з дому та не повернувся. Раніше останній місце проживання не залишав.
Як повідомляв УНН, у Дніпропетровській області двоє неповнолітніх дівчат пішли до школи та не повернулись.
Як повідомляв УНН, раніше у Дніпропетровській області зник хлопчик 2007 року народження.
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