На Днепропетровщине нашли два тайника с оружием и боеприпасами
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией обнаружили в Криворожском и Днепровском районах Днепропетровской области два тайника с гранатометом, противотанковой миной, гранатометными выстрелами, патронами и гранатами. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"В селе Кудашево Криворожского района правоохранители изъяли из тайника, оборудованного возле базы отдыха, семь гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами, двадцать гранатометным выстрелов ВОГ-25, четыреста сорок патронов калибра 5,45 мм и четыре магазина к автомату Калашникова", - говорится в сообщении.
Вблизи села Александровка в Днепровском районе сотрудники спецслужбы обнаружили скрытые в лесопосадке гранатомет РПГ-22, три выстрела к РПГ-7, четыре гранаты РГД-5, противотанковую мину ТМ-62 и сто патронов различного калибра.
Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления происхождения оружия и организаторов тайников.
Как сообщал УНН 3 апреля, два тайника с боеприпасами обнаружили в зоне проведения АТО.