В Днепропетровской области задержали мужчину, из-за действий которого поезд сошел с путей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Кривом Роге задержали мужчину, который повредил железнодорожный путь, что могло повлечь сход вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области, передает УНН.
"По словам задержанного, ночью он скрутил металлические фрагменты железнодорожного пути возле Кривого Рога, чтобы сдать их на металлолом", - сообщили в полиции.
Сообщается, что во время отработки версий аварии полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый за кражи 29-летний местный житель.
Напомним, что из-за повреждения пути вблизи г. Кривой Рог сегодня около 4 утра произошла авария грузового поезда, в результате которой сошли с рельсов 14 вагонов.
Расследование данного факта ведется в рамках уголовного производства, открытого по ст. 276 ("нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта") Уголовного кодекса Украины.