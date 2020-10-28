На Дніпропетровщині затримали чоловіка, через дії якого потяг зійшов із колій

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Кривому Розі затримали чоловіка, який пошкодив залізничну колію, що могло спричинити сходження вагонів вантажного потягу. Про це повідомили в пресслужбі поліції Дніпропетровської області, передає УНН.

“За словами затриманого, вночі він скрутив металеві фрагменти залізничної колії неподалік Кривого Рогу, щоб здати їх на металобрухт”, - повідомили в поліції.

Повідомляється, що під час відпрацювання версій аварії поліцейські встановили, що до злочину причетний раніше судимий за крадіжки 29-річний місцевий житель.

Нагадаємо, що через пошкодження колії поблизу м. Кривий Ріг сьогодні близько 4-ї ранку сталася аварія вантажного потягу, внаслідок якої зійшли з колії 14 вагонів.

Розслідування даного факту ведеться в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 276 (“порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту”) Кримінального кодексу України.

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