На Дніпропетровщині затримали чоловіка, через дії якого потяг зійшов із колій
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Кривому Розі затримали чоловіка, який пошкодив залізничну колію, що могло спричинити сходження вагонів вантажного потягу. Про це повідомили в пресслужбі поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
“За словами затриманого, вночі він скрутив металеві фрагменти залізничної колії неподалік Кривого Рогу, щоб здати їх на металобрухт”, - повідомили в поліції.
Повідомляється, що під час відпрацювання версій аварії поліцейські встановили, що до злочину причетний раніше судимий за крадіжки 29-річний місцевий житель.
Нагадаємо, що через пошкодження колії поблизу м. Кривий Ріг сьогодні близько 4-ї ранку сталася аварія вантажного потягу, внаслідок якої зійшли з колії 14 вагонів.
Розслідування даного факту ведеться в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 276 (“порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту”) Кримінального кодексу України.