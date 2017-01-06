В Днепропетровской области уже открыты более 200 пунктов обогрева
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 6 января. УНН. В Днепропетровской области начали работу пункты обогрева. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник ГУ ГосЧС в Днепропетровской области Кульбач Андрей.
Сейчас открыто 203 стационарных пункта обогрева и 10 мобильных - один в Никополе, девять в Кривом Роге.
Еще четыре мобильных пункта откроют вскоре в Днепре.
За время работы, к таким участкам уже пришло почти 800 граждан Днепропетровской области.
Напомним, мобильные пункты обогрева обустроили в Ровно .