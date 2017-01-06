На Дніпропетровщині вже відкриті більше 200 пунктів обігріву

Наразі відкрито 203 стаціонарних пунктів обігріву та 10 мобільних — один у Нікополі, дев’ять у Кривому Розі.

Ще чотири мобільних пункти відкриють незабаром у Дніпрі.

За час роботи, до таких ділянок вже завітало майже 800 громадян Дніпропетровщини.

Нагадаємо, мобільні пункти обігріву облаштували в Рівному.