На Дніпропетровщині вже відкриті більше 200 пунктів обігріву
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 6 січня. УНН. На Дніпропетровщині розпочали роботу пункти обігріву. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник ГУ ДСНС в Дніпропетровській області Кульбач Андрій.
Наразі відкрито 203 стаціонарних пунктів обігріву та 10 мобільних — один у Нікополі, дев’ять у Кривому Розі.
Ще чотири мобільних пункти відкриють незабаром у Дніпрі.
За час роботи, до таких ділянок вже завітало майже 800 громадян Дніпропетровщини.
Нагадаємо, мобільні пункти обігріву облаштували в Рівному.