В Днепропетровской области разоблачили порностудию, где снимались несовершеннолетние

"Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины прекращена деятельность организованной преступной группировки, члены которой создали в Кривом Роге разветвленную сеть Интернет-порностудий", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что местные жители наладили незаконный бизнес по изготовлению и реализации фото- и видеоматериалов порнографического содержания. В качестве "моделей" использовали женщин из малообеспеченных семей и несовершеннолетних девушек. По предварительной информации, злоумышленники также распространяли среди "работниц" наркотические вещества. Отснятые материалы они публиковали на специализированных Интернет-ресурсах.

"Сейчас организатору и одному из активных участников организованной преступной группировки объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 301 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к нелегальному бизнесу", - отметили в спецслужбе.

Напомним, в Киеве полицейские ликвидировали деятельность виртуальной порностудии, где снимали эротическое видео с участием девушек и транслировали его в Интернете.