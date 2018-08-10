На Дніпропетровщині викрили порностудію, де знімалися неповнолітні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Правоохоронці припинили діяльність мережі порностудій у Дніпропетровській області. Про це повідомили у прес-центрі СБУ, передає УНН.
"Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України припинено діяльність організованого злочинного угруповання, члени якого створили у Кривому Розі розгалужену мережу Інтернет-порностудій", - йдеться в повідомленні.
З'ясувалося, що місцеві мешканці налагодили незаконний бізнес із виготовлення та реалізації фото- та відеоматеріалів порнографічного змісту. У якості "моделей" використовували жінок із малозабезпечених родин і неповнолітніх дівчат. За попередньою інформацією, зловмисники також розповсюджували серед "працівниць" наркотичні речовини. Відзняті матеріали вони публікували на спеціалізованих Інтернет-ресурсах.
"Наразі організатору та одному з активних учасників організованого злочинного угруповання оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 301 Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, причетних до нелегального бізнесу", - зазначили у спецслужбі.
Нагадаємо, у Києві поліцейські ліквідували діяльність віртуальної порностудії, де знімали еротичне відео за участі дівчат та транслювали його в Інтернеті.