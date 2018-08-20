В Днепропетровской области грузовик въехал в автобус: много пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. На дороге областного значения вблизи г. Днепр утром 20 августа произошло ДТП, в результате которого травмировались 16 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, передает УНН.
“В результате ДТП пострадали 16 человек, из них 1 ребенок, который направлен в областную детскую клиническую больницу, 2 человека направлены в 16 городскую больницу, 13 человек направлены в 6 городскую больницу города Днепр”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, 20 августа в 07:10 в Службу спасения “101” поступило сообщение о ДТП, которое произошло на автодороге Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка, в районе поселка городского типа Обуховка Днепровского района.
На место происшествия выехало дежурное отделение 3 государственной пожарно-спасательной части 8 государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что, вероятно, водитель грузового автомобиля MAN не справился с управлением и совершил столкновение с рейсовым автобусом “Эталон”, который двигался по маршруту Днепр-Заря.
Сотрудники ГСЧС убрали бетонные столбы, которые в результате ДТП упали на проезжую часть.
К месту происшествия были привлечены 10 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники во главе с начальником ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Андреем Кульбачем.
Сотрудники полиции сейчас проводят следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
Напомним, 19 августа под Киевом в ДТП погибли четыре человека, трое получили ранения.