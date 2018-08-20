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На Дніпропетровщині вантажівка в’їхала у автобус: багато постраждалих

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. На дорозі обласного значення поблизу м. Дніпро вранці 20 серпня сталась ДТП, внаслідок якої травмувались 16 осіб. Про це повідомила пресс-служба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, передає УНН.

На Дніпропетровщині вантажівка в’їхала у автобус: багато постраждалих

“Унаслідок ДТП постраждало 16 осіб, з них 1 дитина, яку направлено до обласної дитячої клінічної лікарні, 2 людини направлено до 16 міської лікарні, 13 осіб направлено до 6 міської лікарні міста Дніпро”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 20 серпня о 07:10 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про ДТП, що сталася на автошляху Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, у районі селища міського типу Обухівка Дніпровського району.

На місце пригоди виїхало чергове відділення 3 державної пожежно-рятувальної частини 8 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що, ймовірно, водій вантажного автомобіля MAN не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з рейсовим автобусом “Еталон”, який рухався по маршруту Дніпро-Зоря.

Співробітники ДСНС прибрали бетонні стовпи, що внаслідок ДТП впали на проїжджу частину.

До місця події було залучено 10 співробітників особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки на чолі з начальником ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Андрієм Кульбачем.

Співробітники поліції наразі проводять слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

Нагадаємо, 19 серпня під Києвом у ДТП загинули чотири людини, троє отримали поранення.

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