В Днепропетровской области пресекли деятельность четырех интернет-магазинов по продаже наркотиков и психотропов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Правоохранители разоблачили 33-летнего жителя Днепра, который организовал работу интернет-магазинов по продаже наркотических и психотропных веществ. К незаконной деятельности он привлек еще двух горожан. Среди ассортимента, который они предлагали наркозависимым: марихуана, "Альфа PVP", амфетамин, мефедрон, и таблетки экстази. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около 100 тысяч гривен. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.
"Информация о том, что группа лиц сбывает на территории Днепропетровской области наркотические средства и психотропные вещества с помощью мессенджера Telegram поступила в управление борьбы с наркопреступностью в Днепропетровской области ДБН Национальной полиции Украины весной этого года. Следственное управление по данному факту начало уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Так, полицейские установили, что в состав преступной группы входили двое мужчин и женщина, среди которых мать с сыном. Организовал деятельность четырех интернет-магазинов ранее судимый 33-летний житель города Днепр. Мужчина фасовал наркотики и психотропы в арендованном гараже и лично раскладывал "закладки". Своим "клиентам" он предлагал марихуану, "Альфа PVP", амфетамин, мефедрон и таблетки экстази. Магазины действовали в разных городах области.
Сообщниками фигуранта были 30-летний местный житель и его 50-летняя мать, которые контролировали поступление денег на электронные кошельки платежных систем и переводили средства в наличные.
Правоохранители вместе с сотрудниками СБУ, под процессуальным руководством областной прокуратуры и при силовой поддержке полиции особого назначения задержали всех членов преступной группировки.
Правоохранители провели санкционированные обыски в гараже, где фасовались наркотики и по месту жительства фигурантов. В результате изъято свертки с марихуаной, "Альфа PVP", амфетамином, деньги, пакеты для фасовки, банковские карты и сим-карты разных мобильных операторов. Также изъято транспортное средство организатора группировки.
Стоимость изъятых наркотиков и психотропов по ценам "черного" рынка составляет около 100 тысяч гривен.
"Решается вопрос об избрании меры пресечения участникам группы и сообщения им о подозрении. За совершенное им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отметили полицейские.
Напомним, в Днепропетровской области пресекли деятельность наркогруппировки, которая сбывала метамфетамин и метадон.