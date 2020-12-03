В Днепропетровской области пресекли деятельность четырех интернет-магазинов по продаже наркотиков и психотропов

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Правоохранители разоблачили 33-летнего жителя Днепра, который организовал работу интернет-магазинов по продаже наркотических и психотропных веществ. К незаконной деятельности он привлек еще двух горожан. Среди ассортимента, который они предлагали наркозависимым: марихуана, "Альфа PVP", амфетамин, мефедрон, и таблетки экстази. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около 100 тысяч гривен. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.