На Дніпропетровщині припинили діяльність чотирьох інтернет-магазинів з продажу наркотиків та психотропів

"Інформація про те, що група осіб збуває на території Дніпропетровської області наркотичні засоби та психотропні речовини за допомогою месенджера Telegram надійшла до управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області ДБН Національної поліції України навесні цього року. Слідче управління за вказаним фактом розпочало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Так, поліцейські встановили, що до складу злочинної групи входило двоє чоловіків та жінка, серед яких мати з сином. Організував діяльність чотирьох Інтернет-крамниць раніше судимий 33-річний мешканець міста Дніпро. Чоловік фасував наркотики та психотропи в орендованому гаражі та особисто розкладав "закладки". Своїм "клієнтам" він пропонував марихуану, "Альфа PVP", амфетамін, мефедрон та пігулки екстазі. Крамниці діяли у різних містах області.

Спільниками фігуранта були 30-річний місцевий житель та його 50-річна мати, які контролювали надходження грошей на електронні гаманці платіжних систем та переводили кошти в готівку.

Правоохоронці разом із працівниками СБУ, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури та за силової підтримки поліції особливого призначення затримали всіх членів злочинного угруповання.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в гаражі, де фасувалися наркотики та за місцем проживання фігурантів. У результаті вилучено згортки з марихуаною, "Альфа PVP", амфетаміном, гроші, пакети для фасування, банківські картки та сім-картки різних мобільних операторів. Також вилучено транспортний засіб організатора угруповання.

Вартість вилучених наркотиків та психотропів за цінами "чорного" ринку становить близько 100 тисяч гривень.

"Вирішується питання про обрання запобіжного заходу учасникам групи та повідомлення їм про підозру. За вчинене їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", - зазначили поліцейські.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині припинили діяльність наркоугруповання, яке збувало метамфетамін та метадон.