На Днепропетровщине попрощались с 12 неизвестными солдатами
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 11 ноября. УНН. На Краснопольском кладбище Днепропетровщина простилась с 12 неизвестными солдатами, погибшими в зоне АТО. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Так, 12 бойцов АТО, имена которых временно не установлены, похоронили на Краснопольском кладбище. Почтить память героев собралось около ста неравнодушных.
Установление личности этих защитников продолжается. Их генотипы внесены в Единую базу данных ДНК. Поиск родных продолжается.
Родные пропавших без вести бойцов могут пройти экспертизу, обратившись к следователю, который ведет это дело.
Напомним, за все время проведения АТО на Краснопольском кладбище было похоронено 281-го временно неустановленного защитника Украины. По результатам ДНК-экспертизы установлены имена 157 из них.