На Днепропетровщине попрощались с 12 неизвестными солдатами

Так, 12 бойцов АТО, имена которых временно не установлены, похоронили на Краснопольском кладбище. Почтить память героев собралось около ста неравнодушных.

Установление личности этих защитников продолжается. Их генотипы внесены в Единую базу данных ДНК. Поиск родных продолжается.

Родные пропавших без вести бойцов могут пройти экспертизу, обратившись к следователю, который ведет это дело.

Напомним, за все время проведения АТО на Краснопольском кладбище было похоронено 281-го временно неустановленного защитника Украины. По результатам ДНК-экспертизы установлены имена 157 из них.