На Дніпропетровщині попрощались з 12 невідомими солдатами
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 11 листопада. УНН. На Краснопільському кладовищі Дніпропетровщина попрощалася з 12 невідомими солдатами, що загинули в зоні АТО. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Так, 12 бійців АТО, імена яких тимчасово не встановлені, поховали на Краснопільському кладовищі. Віддати шану героям зібралось близько ста небайдужих.
Встановлення особистості цих захисників продовжується. Їхні генотипи внесені до Єдиної бази даних ДНК. Пошук рідних триває.
Рідні зниклих безвісти бійців можуть пройти експертизу, звернувшись до слідчого, що веде цю справу.
Нагадаємо, за весь час проведення АТО на Краснопільському кладовищі було поховано 281-го тимчасово невстановленого захисника України. За результатами ДНК-експертизи встановлено імена 157 з них.