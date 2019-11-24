В Днепропетровской области во время пожара погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В селе Саевка Днепропетровской области в частном жилом доме при тушении пожара нашли тело женщины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ДСНС Украины в Днепропетровской области.
Сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Мира села Саевка Пятихатского района к спасателям поступило 23 ноября в 10:15.
"... спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома. Огнем (было - ред.) уничтожено домашнее имущество на площади 24 кв.м. Пожар локализован в 11:25 и ликвидирован в 12:30. Во время тушения пожара внутри дома пожарными (было - ред.) обнаружено тело погибшей женщины", - говорится в сообщении.
Также к тушению пожара были привлечены 4 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.
Напомним, в Киеве за сутки погибли два человека во время пожаров.