На Дніпропетровщині під час пожежі загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. В селі Саївка Дніпропетровської області у приватному житловому будинку під час гасіння пожежі знайшли тіло жінки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
Повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку по вулиці Миру села Саївка П’ятихатського району до рятувальників надійшло 23 листопада о 10:15.
"…рятувальники встановили, що пожежа виникла всередині одноповерхового житлового будинку. Вогнем (було – ред.) знищено домашнє майно на площі 24 кв.м. Пожежу локалізовано об 11:25 та ліквідовано о 12:30. Під час гасіння займання всередині будинку пожежниками (було – ред.) виявлено тіло загиблої жінки", - йдеться в повідомленні.
Також, до гасіння пожежі було залучено 4 осіб особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, у Києві за добу загинули двоє людей під час пожеж.