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В Днепропетровской области во время обысков в одной из аптек изъяли около 2 тыс. запрещенных таблеток

В Днепропетровской области во время обысков в одной из аптек изъяли около 2 тыс. запрещенных таблеток

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июля. УНН. В Кривом Роге во время обыска аптеки изъяли почти 2 000 таблеток, содержащих запрещенные к свободному обороту вещества и хранившихся без документов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

"... в рамках уголовного производства, начатого по ч.1 ст.320 УК Украины (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров), пресечена деятельность одной из аптек Кривого Рога по незаконной продаже препаратов, содержащих в своем составе запрещенные к свободному обороту вещества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения санкционированного обыска в помещении аптеки обнаружены медицинские препараты без соответствующих документов поставки, учета, хранения и отпуска, которые имеют ограничения по свободному доступу.

Среди них - более 1100 таблеток без маркировки; более 80 конвалют, которые содержат таблетки в количестве 800 шт с маркировкой "Теофедрин-ИС", "Ефин", "Кодетерп" и др.; ампулы с надписью "Прозерин", "Коргликон" и т.п., а также денежные средства в более 20 000 гривен.

"Досудебное расследование продолжается, устанавливаются причастные к преступлению лица", - добавляется в сообщении.

Напомним, правоохранители пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся незаконным производством и сбытом сильнодействующих лекарственных средств на территории Украины в особо крупных размерах.

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