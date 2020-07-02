В Україні викрили торговців фальсифікатом ліків: вилучено "засобів" на близько 150 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Правоохоронці припинили діяльність групи осіб, які займалися незаконним виробництвом та збутом сильнодіючих лікарських засобів на території України у особливо великих розмірах. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №7 припинено діяльність групи осіб, які займалися незаконним виробництвом та збутом сильнодіючих лікарських засобів на території України у особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в рамках розслідування у кримінальному провадженні проведено понад 10 санкціонованих обшуків в автомобілях, складських приміщеннях та за місцем проживання осіб на території міста Києва, Київської та Донецької областей.
"...Правоохоронці вилучили незареєстровані на території України лікарські засоби вартістю близько 150 тис. доларів США, комп’ютерну техніку, поштові накладні, засоби зв’язку, а також грошові кошти, ймовірно здобуті злочинним шляхом, у сумі близько 100 тис. доларів США. Крім того, виявлено значну кількість лікарських засобів з ознаками підробки, марковані під відомих вітчизняних виробників ліків, у зв’язку з чим вирішується питання про внесення відповідних відомостей до ЄРДР за фактом фальсифікації лікарських засобів або обігу фальсифікованих лікарських засобів (ст. 321-1 КК України)", - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що також встановлено місце фасування та зберігання заборонених та фальсифікованих лікарських засобів.
"На теперішній час проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення про підозру причетним особам", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, чоловіка судитимуть за продаж онкохворим фальсифікованих ліків.