В Украине разоблачили торговцев фальсификатом лекарств: изъто "средств" на около 150 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Правоохранители пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся незаконным производством и сбытом сильнодействующих лекарственных средств на территории Украины в особо крупных размерах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"За процессуального руководства Киевской местной прокуратуры №7 прекращена деятельность группы лиц, занимавшихся незаконным производством и сбытом сильнодействующих лекарственных средств на территории Украины в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках расследования в уголовном производстве проведено более 10 санкционированных обысков в автомобилях, складских помещениях и по месту жительства лиц на территории города Киева, Киевской и Донецкой областей.
"...Правоохранители изъяли незарегистрированные на территории Украины лекарственные средства стоимостью около 150 тыс. долларов США, компьютерную технику, почтовые накладные, средства связи, а также денежные средства, вероятно добытые преступным путем, в сумме около 100 тыс. долларов США. Кроме того, обнаружено значительное количество лекарственных средств с признаками подделки, маркированные под известных отечественных производителей лекарств, в связи с чем решается вопрос о внесении соответствующих сведений в ЕРДР по факту фальсификации лекарственных средств или обращения фальсифицированных лекарственных средств (ст. 321- 1 УК Украины)", - указано в сообщении.
Сообщается, что также установлено место фасовки и хранения запрещенных и фальсифицированных лекарственных средств.
"В настоящее время проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, по результатам которых будет решаться вопрос о уведомлении о подозрении причастным лицам", - добавили в пресс-службе.
Напомним, мужчину осудят за продажу онкобольным фальсифицированных лекарств.