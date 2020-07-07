На Дніпропетровщині під час обшуків в одній із аптек вилучили близько 2 тис. заборонених таблеток

"…в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст.320 КК України (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів), викрито діяльність однієї з аптек Кривого Рогу з незаконного продажу препаратів, які містять у своєму складі заборонені до вільного обігу речовини", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що під час проведення санкціонованого обшуку у приміщенні аптеки виявлено медичні препарати без відповідних документів постачання, обліку, зберігання та відпуску, які мають обмеження щодо вільного доступу.

Серед них – понад 1100 таблеток без маркування; понад 80 конвалют, що містять таблетки у кількості 800 шт з маркуванням "Теофедрін-ІС", "Ефін", "Кодетерп" та ін..; ампули з написом "Прозерин", "Корглікон" тощо, а також грошові кошти у понад 20 000 гривень.

"Досудове розслідування триває, встановлюються причетні до злочину особи", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці припинили діяльність групи осіб, які займалися незаконним виробництвом та збутом сильнодіючих лікарських засобів на території України у особливо великих розмірах.