На Дніпропетровщині під час обшуків в одній із аптек вилучили близько 2 тис. заборонених таблеток
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. У Кривому Розі під час обшуку аптеки вилучили майже 2 000 таблеток, що містять заборонені до вільного обігу речовини та зберігалися без документів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.
"…в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст.320 КК України (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів), викрито діяльність однієї з аптек Кривого Рогу з незаконного продажу препаратів, які містять у своєму складі заборонені до вільного обігу речовини", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що під час проведення санкціонованого обшуку у приміщенні аптеки виявлено медичні препарати без відповідних документів постачання, обліку, зберігання та відпуску, які мають обмеження щодо вільного доступу.
Серед них – понад 1100 таблеток без маркування; понад 80 конвалют, що містять таблетки у кількості 800 шт з маркуванням "Теофедрін-ІС", "Ефін", "Кодетерп" та ін..; ампули з написом "Прозерин", "Корглікон" тощо, а також грошові кошти у понад 20 000 гривень.
"Досудове розслідування триває, встановлюються причетні до злочину особи", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, правоохоронці припинили діяльність групи осіб, які займалися незаконним виробництвом та збутом сильнодіючих лікарських засобів на території України у особливо великих розмірах.