В Днепропетровской области неизвестные обстреляли автомобили
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В городе Новомосковск Днепропетровской области неизвестные обстреляли два автомобиля. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Неустановленные лица обстреляли автомобили Lexus, за рулем которого находилась местная жительница, и Subaru, водитель которого также находился в салоне автомобиля.
К счастью, никто из них не пострадал. Пулями повреждены лобовое стекло и двери со стороны водителя.
Начато досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство. Устанавливают причастные лица и мотивы совершения преступления.
Напомним, в Покровске в Донецкой области открыли стрельбу по машине с людьми.