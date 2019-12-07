У Покровську відкрили стрілянину по автівці з людьми
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Покровську Донецької області відкрили стрілянину по автівці, наразі зловмисників затримали. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУНП в області.
Повідомлення про подію надійшло до поліції Покровська вчора, 6 грудня. 24-річна місцева жителька розповіла, що невідомі, рухаючись на автомобілі ВАЗ 21015, стріляли по її авто.
Окрім жінки, в машині перебували ще двоє людей. Внаслідок стрілянини було пошкоджено автомобіль, постраждалих немає.
У дію відразу було введено спеціальну поліцейську операцію, спрямовану на пошуки зловмисників. В результаті першочергових слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили та затримали нападників.
Фігурантам інкримінують замах на вбивство кількох осіб (ч. 2 ст.15, п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві сталася бійка зі стріляниною.