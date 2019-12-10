На Дніпропетровщині невідомі обстріляли автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У місті Новомосковськ Дніпропетровської області невідомі обстріляли два авто. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Невстановлені особи обстріляли автомобілі Lexus, за кермом якого перебувала місцева жителька, та Subaru, водій якого також перебував у салоні авто.
На щастя, ніхто з них не постраждав. Кулями пошкоджено лобове скло та двері з боку водія.
Розпочато досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство. Встановлюють причетні особи та мотиви скоєння злочину.
Нагадаємо, у Покровську на Донеччині відкрили стрілянину по автівці з людьми.