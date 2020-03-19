В Днепропетровской области на коронавирус проверяют 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Днепропетровской области нет подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, однако сейчас проверяют 11 человек. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк во время брифинга, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
"Ситуация в области контролируется, сейчас не имеем ни одного подтвержденного случая коронавируса. 11 пациентов проходят диагностическое обследование на COVID-19. Девять из них находятся в Днепровской городской больнице №21, остальные - в инфекционной больнице Кривого Рога", - рассказал Сердюк.
По его словам, состояние пациентов удовлетворительное.
"Артисты оперного театра, которые на днях приехали из европейских гастролей и сейчас находятся в обсервации на территории области, чувствуют себя хорошо. Ни один не жаловался на ухудшение состояния здоровья", - добавил Сердюк.
Напомним, в Днепре на обсервацию поместили 40 артистов оперного театра после гастролей в Европе.