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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100837 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104114 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106130 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105083 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113803 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100955 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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5 марта, 08:02 • 106674 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131585 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130457 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Днепропетровской области на коронавирус проверяют 11 человек

В Днепропетровской области на коронавирус проверяют 11 человек

Киев  •  УНН

 • 14136 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Днепропетровской области нет подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, однако сейчас проверяют 11 человек. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк во время брифинга, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

"Ситуация в области контролируется, сейчас не имеем ни одного подтвержденного случая коронавируса. 11 пациентов проходят диагностическое обследование на COVID-19. Девять из них находятся в Днепровской городской больнице №21, остальные - в инфекционной больнице Кривого Рога", - рассказал Сердюк.

По его словам, состояние пациентов удовлетворительное.

"Артисты оперного театра, которые на днях приехали из европейских гастролей и сейчас находятся в обсервации на территории области, чувствуют себя хорошо. Ни один не жаловался на ухудшение состояния здоровья", - добавил Сердюк.

Напомним, в Днепре на обсервацию поместили 40 артистов оперного театра после гастролей в Европе.

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