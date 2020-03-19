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На Дніпропетровщині на коронавірус перевіряють 11 осіб

На Дніпропетровщині на коронавірус перевіряють 11 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. У Дніпропетровській області немає підтверджених випадків інфікування на коронавірус, однак наразі перевіряють 11 осіб. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк під час брифінгу, передає УНН із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

"Ситуація в області контролюється, нині не маємо жодного підтвердженого випадку коронавірусу. 11 пацієнтів проходять діагностичне обстеження на COVID-19. Дев’ятеро з них знаходяться в Дніпровській міській лікарні №21, решта – в інфекційній лікарні Кривого Рогу", – розповів Сердюк.

За його словами, стан пацієнтів задовільний.

"Артисти оперного театру, які днями приїхали з європейських гастролей та зараз знаходяться в обсервації на території області, почуваються добре. Жоден не скаржився на погіршення стану здоров’я", – додав Сердюк.

Нагадаємо, у Дніпрі на обсервацію помістили 40 артистів оперного театру після гастролів в Європі.

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