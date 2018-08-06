На дом известной украинской журналистки совершено нападение
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. На дом известной украинской журналистки "Чрезвычайных новостей" Виктории Сеник было совершено нападение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook председателя Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко.
"Повторное нападение на квартиру журналистки "Чрезвычайных новостей" Виктории Сеник. Максимальный резонанс и внимание к недопустимому давлению на коллегу. Рассчитываем или на эффективное расследование, или на предоставление охраны Виктории", - сообщил Томиленко.
Журналист Константин Стогний сообщил, что нападение совершили люди в камуфляжной форме. По его словам, одного из нападавших якобы узнали. По предварительным данным, это представитель чеченской криминальной группировки, который находится в розыске.
Напомним, Херсонский городской суд Херсонской области взял под стражу подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк. Суд избрал подозреваемому Николаю Новикову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без альтернативы внесения залога.