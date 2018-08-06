На дом известной украинской журналистки совершено нападение

"Повторное нападение на квартиру журналистки "Чрезвычайных новостей" Виктории Сеник. Максимальный резонанс и внимание к недопустимому давлению на коллегу. Рассчитываем или на эффективное расследование, или на предоставление охраны Виктории", - сообщил Томиленко.

Журналист Константин Стогний сообщил, что нападение совершили люди в камуфляжной форме. По его словам, одного из нападавших якобы узнали. По предварительным данным, это представитель чеченской криминальной группировки, который находится в розыске.

Напомним, Херсонский городской суд Херсонской области взял под стражу подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк. Суд избрал подозреваемому Николаю Новикову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без альтернативы внесения залога.