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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 18855 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 79823 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119287 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 127142 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 166512 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152408 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 140349 просмотра

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На дом известной украинской журналистки совершено нападение

На дом известной украинской журналистки совершено нападение

Киев  •  УНН

 • 9410 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. На дом известной украинской журналистки "Чрезвычайных новостей" Виктории Сеник было совершено нападение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook председателя Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко.

"Повторное нападение на квартиру журналистки "Чрезвычайных новостей" Виктории Сеник. Максимальный резонанс и внимание к недопустимому давлению на коллегу. Рассчитываем или на эффективное расследование, или на предоставление охраны Виктории", - сообщил Томиленко.

Журналист Константин Стогний сообщил, что нападение совершили люди в камуфляжной форме. По его словам, одного из нападавших якобы узнали. По предварительным данным, это представитель чеченской криминальной группировки, который находится в розыске.

Напомним, Херсонский городской суд Херсонской области взял под стражу подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк. Суд избрал подозреваемому Николаю Новикову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без альтернативы внесения залога.

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