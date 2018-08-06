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На дім відомої української журналістки скоєно напад

На дім відомої української журналістки скоєно напад

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. На дім відомої української журналістки "Надзвичайних новин" Вікторії Сеник було скоєна напад. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка. 

"Повторний напад на помешкання журналістки "Надзвичайних новин" Вікторії Сеник. Максимальний розголос та увага до неприпустимого тиску на колегу. Розраховуємо або на ефективне розслідування, або на надання охорони Вікторії", - повідомив Томіленко.

Журналіст Костянтин Стогній повідомив, що напад скоїли люди в камуфляжній формі. За його словами, одного з нападників нібито впізнали. За попередніми даними, це представник чеченського кримінального угруповання, який перебуває в розшуку.

Нагадаємо, Херсонський міський суд Херсонської області взяв під варту підозрюваного у нападі на активістку Катерину Гандзюк. Суд обрав підозрюваному Миколі Новікову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місці без альтернативи внесення застави.

Українські Національні Новини

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