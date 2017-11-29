На данный момент нет точной информации о состоянии окружающей среды на Донбассе - Семерак

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 64928 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 46926 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 56113 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 65239 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 112988 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 113930 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 140278 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107306 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108733 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113333 просмотра

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На данный момент нет точной информации о состоянии окружающей среды на Донбассе - Семерак

На данный момент нет точной информации о состоянии окружающей среды на Донбассе - Семерак

Киев  •  УНН

 • 10396 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. По состоянию на сейчас нет точной информации о состоянии окружающей среды на Донбассе, но очевидно, что экологические риски очень высоки. Об этом во время презентации результатов экологической оценки заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, передает корреспондент УНН.

"Донецкая и Луганская области и к военным действиям были в зоне повышенного риска из-за скопления крупных предприятий, шахт и тому подобное. В результате боевых действий, конечно, ситуация еще больше ухудшилась. К сожалению, мы не имеем доступа к неподконтрольной Украине территории, поэтому точной информации о масштабах проблемы нет", - заявил Семерак.

Министерство экологии и природных ресурсов разработало проект программы мониторинга воздуха, воды и земли на Донбассе, который частично уже введен в действие.

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