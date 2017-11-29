На данный момент нет точной информации о состоянии окружающей среды на Донбассе - Семерак

"Донецкая и Луганская области и к военным действиям были в зоне повышенного риска из-за скопления крупных предприятий, шахт и тому подобное. В результате боевых действий, конечно, ситуация еще больше ухудшилась. К сожалению, мы не имеем доступа к неподконтрольной Украине территории, поэтому точной информации о масштабах проблемы нет", - заявил Семерак.

Министерство экологии и природных ресурсов разработало проект программы мониторинга воздуха, воды и земли на Донбассе, который частично уже введен в действие.

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