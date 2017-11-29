На сьогодні немає точної інформації про стан довкілля на Донбасі - Семерак

"Донецька і Луганська області і до військових дій були в зоні підвищеного ризику через скупчення крупних підприємств, шахт і тому подібне. Внаслідок бойових дій, звісно, ситуація ще більше погіршилась. На жаль, ми не маємо доступу до непідконтрольної Україні території, тому точної інформації про масштаби проблеми немає", - заявив Семерак.

Міністерство екології та природних ресурсів розробило проект програми моніторингу повітря, води і землі на Донбасі, який частково вже введений в дію.

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