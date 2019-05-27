На чиновника в РФ открыли дело за избиение журналиста телеканала
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Следственный комитет РФ в Хакасии возбудил уголовное дело после того, как глава муниципального образования Ширинского района Хакасии напал на корреспондента российского федерального государственного телеканала "Россия 24". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
"22 мая 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что во время записи репортажа съемочная группа и журналист программы "Вести. Дежурная часть" подверглись нападению со стороны главы муниципального образования Ширинского района Сергея Зайцева", - указали в российском ведомстве.
По данному факту по результатам процессуальной проверки следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении Сергея Зайцева. Он подозревается в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.
По версии следствия, 22 мая 2019 съемочная группа программы пришла в здание администрации, где попыталась записать интервью с председателем муниципального образования Ширинского района.
"Во время встречи с журналистами Зайцев, находясь в своем рабочем кабинете, будучи недовольным их действиями, направленными на получение информации, толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол, причинив потерпевшему физическую боль", - добавили в СК РФ.
Напомним, в России депутат Госдумы обратился в полицию с заявлением о избиении.