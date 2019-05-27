На чиновника у РФ відкрили справу за побиття журналіста телеканалу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Слідчий комітет РФ у Хакасії порушив кримінальну справу після того, як голова муніципальної освіти Ширинского району Хакасії напав на кореспондента російського федерального державного телеканалу "Россия 24". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СК РФ.
"22 травня 2019 року в правоохоронні органи надійшло повідомлення про те, що під час запису репортажу знімальна група і журналіст програми "Вісті. Чергова частина" зазнали нападу з боку глави муніципальної освіти Ширинского району Сергія Зайцева", - вказали у російському відомстві.
За цим фактом за результатами процесуальної перевірки слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації по Республіці Хакасія порушено кримінальну справу стосовно Сергія Зайцева. Він підозрюється у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів.
За версією слідства, 22 травня 2019 року знімальна група програми прийшла в будинок адміністрації, де спробувала записати інтерв'ю з головою муніципальної освіти Ширинского району.
"Під час зустрічі з журналістами Зайцев, перебуваючи в своєму робочому кабінеті, будучи незадоволеним їх діями, спрямованими на отримання інформації, штовхнув журналіста руками і, схопивши за одяг, повалив на підлогу, завдавши потерпілому фізичного болю", - додали у СК РФ.
Нагадаємо, у Росії депутат Держдуми звернувся до поліції з заявою про побиття.