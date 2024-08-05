Спикер ОТГ "Северск" сообщил об увеличении использования врагом FPV-дронов и ударных БПЛА на Сумщине и Черниговщине. Также враг продолжает обстрелы приграничья и разведывательные действия. Ситуация напряженная, но контролируемая.
россияне стали чаще использовать FPV-дроны и ударные БПЛА на Сумщине и Черниговщине. Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мисник в эфире телемарафона, передает УНН.
Оперативная обстановка напряженная, но вполне контролируемая Силами обороны Украины. Враг не меняет свою тактику - это ежедневные обстрелы приграничья и обстрелы вглубь приграничных областей. В основном использует весь имеющийся арсенал вооружения, в том числе артиллерию различного калибра. Последнее время мы наблюдаем увеличение использования врагом FPV-дронов, ударных беспилотных летательных аппаратов. Также в последние дни враг обстреливает с применением авиации - неуправляемыми авиаракетами. Но сегодня утром была информация, что применяли и управляемые авиабомбы
Он отметил, что движения и ротации российских войск обусловлены их действиями на других участках фронта. Их присутствие вдоль границы Черниговской и Сумской областей остается стабильным.
Мы отслеживаем перемещение их боевых подразделений, других средств прикрытия, артиллерии и мы знаем об их передвижениях и выстраиваем систему обороны таким образом, чтобы не дать врагу вглубь нашей территории осуществить наступательные действия, а дать максимальное поражение по врагу
Мысник пояснил, что основной целью диверсионно-разведывательных групп является сбор разведданных. Хотя они также могут выполнять диверсионные задачи, их основная задача заключается в проверке оборонительных позиций и поиске потенциальных маршрутов проникновения.
Всегда мы знали, что напротив Сумской и Черниговской областей действуют спецназовцы. Мы применяем все средства антидиверсионных групп
Напомним
В течение суток российские войска нанесли удары из миномета 120 мм, FPV-дронами и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 33 взрыва.
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