В Черниговской области разоблачили в валютной взятке следователей полиции

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 13366 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 51564 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 120428 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131051 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121941 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125757 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128462 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152950 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150984 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140837 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 11:59 • 132109 просмотра
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5 марта, 08:47 • 132345 просмотра
Актуальное
В Черниговской области разоблачили в валютной взятке следователей полиции

В Черниговской области разоблачили в валютной взятке следователей полиции

Киев  •  УНН

 • 14146 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Правоохранители разоблачили во взятке руководителя следственного отделения и следователя Черниговского городского отдела полиции. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, руководитель совместно с подчиненным систематически требовали неправомерную выгоду от фигурантов уголовных производств за содействие в решении вопросов при проведении процессуальных мер в ходе расследований.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленниками 600 долларов от жителя областного центра. За указанную сумму полицейские обещали вернуть ранее изъятое в рамках уголовного производства имущество, на которое наложен арест.

Оперативники задержали следователей вблизи места работы после получения второй половины взятки в гривневом эквиваленте.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, главный государственный инспектор отдела таможенного оформления таможенного поста "Специализированный" ГФС Украины был задержан при получении взятики в 450 долларов США.

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