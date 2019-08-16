В Черниговской области разоблачили в валютной взятке следователей полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Правоохранители разоблачили во взятке руководителя следственного отделения и следователя Черниговского городского отдела полиции. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, руководитель совместно с подчиненным систематически требовали неправомерную выгоду от фигурантов уголовных производств за содействие в решении вопросов при проведении процессуальных мер в ходе расследований.
Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленниками 600 долларов от жителя областного центра. За указанную сумму полицейские обещали вернуть ранее изъятое в рамках уголовного производства имущество, на которое наложен арест.
Оперативники задержали следователей вблизи места работы после получения второй половины взятки в гривневом эквиваленте.
В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Напомним, главный государственный инспектор отдела таможенного оформления таможенного поста "Специализированный" ГФС Украины был задержан при получении взятики в 450 долларов США.