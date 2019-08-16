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На Чернігівщині викрили на валютному хабарі слідчих поліції

На Чернігівщині викрили на валютному хабарі слідчих поліції

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Правоохоронці викрили на хабарі керівника слідчого відділення та слідчого Чернігівського міського відділу поліції. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

За даними спецслужби, керівник спільно з підлеглим систематично вимагали неправомірну вигоду від фігурантів кримінальних проваджень за сприяння у вирішенні питань під час проведення процесуальних заходів під час розслідувань.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання зловмисниками 600 доларів від жителя обласного центру. За вказану суму поліцейські обіцяли повернути раніше вилучене у межах кримінального провадження майно, на яке накладено арешт.

Оперативники затримали слідчих поблизу місця роботи після одержання другої половини хабара у гривневому еквіваленті.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, головний державний інспектор відділу митного оформлення митного поста "Спеціалізований" ДФС України був затриманий під час одержання хабара у 450 доларів США. 

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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