В Черниговской области у мужчины изъяли ручные гранаты и тротиловые шашки

Сообщается, что отрабатывая полученную оперативную информацию о наличии у жителя Черниговской области патронов и взрывчатки, полицейские провели санкционированный обыск в его домохозяйстве. В мероприятиях приняли участие следственно-оперативная группа районной полиции, специалисты взрывотехнической службы и инспектор-кинолог.

"Во время обыска полицейские обнаружили скрытыми во дворе и в хозяйственных постройках три ручные гранаты "РГД-5", много запалов к ручным гранатам, четыре реактивные осветительные патроны, выстрел к подствольному гранатомету, тротиловые шашки суммарным весом около 500 граммов, полукилограммовый пороховой заряд, патроны к нарезному оружию армейских образцов. Все запрещенные предметы у гражданина изъяты и направлены на экспертное исследование", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Владельцу арсенала грозит до 7 лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, у жителя Кировоградской области изъяли арсенал оружия и наркотики.