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На Чернігівщині у чоловіка вилучили ручні гранати та тротилові шашки

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. На Чернігівщині поліцейські вилучили у домогосподарстві три ручні гранати "РГД-5", реактивні освітлювальні патрони, тротилові шашки та набої до нарізної зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на сектор комунікації ГУНП в Чернігівської області.

Повідомляється, що відпрацьовуючи отриману оперативну інформацію про наявність у жителя Чернігівщини набоїв та вибухівки, поліцейські провели санкціонований обшук у його домогосподарстві. У заходах взяли участь слідчо-оперативна група районної поліції, фахівці вибухотехнічної служби та інспектор-кінолог.

"Під час обшуку поліцейські виявили прихованими у дворі та в господарських будівлях три ручні гранати "РГД-5", чимало запалів до ручних гранат, чотири реактивні освітлювальні патрони, постріл до підствольного гранатомета, тротилові шашки сумарною вагою близько 500 грамів, півкілограмовий пороховий заряд, набої до нарізної зброї армійських зразків. Всі заборонені предмети у громадянина вилучені та направлені на експертне дослідження", - йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами). Власнику арсеналу загрожує до 7 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у жителя Кіровоградщини вилучили арсенал зброї та наркотики.

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