На черкасский тендер по ремонту дорог подались компании, обвиненные в саботаже

Заявленная стоимость тендера черкасской службы автодорог составляет 49 млн грн. Учасниками тендера являются компании: “Трансстроймеханизация”, “РОСТДОРСТРОЙ”, “Дорстрой”, “Главшляхбуд” и “Дорожно-строительный трест №2 г.Гомель” (Беларусь).

Напомним, народный депутат Сергей Рудык раскритиковал работу “Укравтодора” и черкасской службы автодорог, обвинив их в халатности. По его словам, в прошлом году три компании – победители тендеров не вышли на обьекты. В частности, роботу сабботировали “Трансстроймеханизация”, “Дорстрой” и “ПБС”.

Также напомним, компания “Трансстроймеханизация” входит в ассоциацию “Интербудмонтаж”, которая нынче строит метро в Москве.