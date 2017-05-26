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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На черкасский тендер по ремонту дорог подались компании, обвиненные в саботаже

Киев • УНН

 • 11380 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Заявки на тендер черкасской службы автодорог подали компании, обвиненные в невыполнении своих прошлогодних обязательств по ремонту дорог, сообщает УНН со ссылкой на Prozorro.

На черкасский тендер по ремонту дорог подались компании, обвиненные в саботаже

Заявленная стоимость тендера черкасской службы автодорог составляет 49 млн грн. Учасниками тендера являются компании: “Трансстроймеханизация”, “РОСТДОРСТРОЙ”, “Дорстрой”, “Главшляхбуд” и “Дорожно-строительный трест №2 г.Гомель” (Беларусь).

Напомним, народный депутат Сергей Рудык раскритиковал работу “Укравтодора” и черкасской службы автодорог, обвинив их в халатности. По его словам, в прошлом году три компании – победители тендеров не вышли на обьекты. В частности, роботу сабботировали “Трансстроймеханизация”, “Дорстрой” и “ПБС”.

Также напомним, компания “Трансстроймеханизация” входит в ассоциацию “Интербудмонтаж”, которая нынче строит метро в Москве.

Украинские Национальные Новости

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