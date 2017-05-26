На черкаський тендер з ремонту доріг подалися компанії, звинувачені в саботажі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Заявки на тендер черкаської служби автодоріг подали компанії, звинувачені в невиконанні своїх торішніх зобов'язань з ремонту доріг, повідомляє УНН з посиланням на Prozorro.
Заявлена вартість тендеру черкаської служби автодоріг становить 49 млн грн. Учасниками тендеру є компанії: "Трансбудмеханізація", "РОСТДОРСТРОЙ", "Шляхбуд", "Главшляхбуд" і "Дорожньо-будівельний трест №2 м.Гомель" (Білорусь).
Нагадаємо, народний депутат Сергій Рудик розкритикував роботу "Укравтодору" і черкаської служби автодоріг, звинувативши їх в недбалості. За його словами, в минулому році три компанії - переможці тендерів не вийшли на об'єкти. Зокрема, роботу саботували "Трансбудмеханізація", "Шляхбуд" і "ПБС".
Також нагадаємо, компанія "Трансбудмеханізація" входить в асоціацію "Інтербудмонтаж", яка нині будує метро в Москві.