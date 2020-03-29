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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 66837 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 78977 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 92261 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 89990 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В Черкасской области зафиксировали 43 новых случаев COVID-19 за сутки, в ОГА предоставили детали

В Черкасской области зафиксировали 43 новых случаев COVID-19 за сутки, в ОГА предоставили детали

Киев  •  УНН

 • 20003 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. По состоянию на утро 29 марта, в Черкасской области было зафиксировано 46 случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, 43 из них - за последние сутки. Об этом рассказал глава Черкасской ОГА Роман Бондарь на пресс-брифинге в воскресенье, передает УНН.

"После того как мы начали по области стратегию тотального контроля ПЦР-тестирования первичных фокус-групп: это люди, которые имеют определенные симптомы - одна фокус-группа, вторая - лица, вернувшиеся из-за границы. Три дня мы начали проводить тестирование, и, по сути, за третьи сутки получили следующие показатели: всего сделали 157 ПЦР-тестирований, за последние сутки - 69, и из этих 157 тестирований - у нас 46 положительных случаев, за последние сутки - 43", - рассказал Бондарь.

По его словам, из 46 человек, получивших положительный результат теста, 15 - находится в больницах в состоянии средней тяжести, а 31 - лечится амбулаторно, они в легком состоянии.

Такой результат, как отметил глава ОГА, стал возможным в связи с тем, что в области медики совместно с полицией оперативно выявляют контактных лиц людей, которые заболели.

Также, по словам Бондаря, основная вспышка в Черкасской области отслеживается в Каменке.

"Если говорить о городе Каменка, где у нас 23 инфицированных... мы оперативно отработали всех контактных лиц. Среди 23 инфицированных в Каменке - 5 медработников", - сообщил он.

Напомним, по состоянию на 10:00 29 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров, в общем подтверждено 418 случаев COVID-19.

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