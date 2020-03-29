В Черкасской области зафиксировали 43 новых случаев COVID-19 за сутки, в ОГА предоставили детали

КИЕВ. 29 марта. УНН. По состоянию на утро 29 марта, в Черкасской области было зафиксировано 46 случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, 43 из них - за последние сутки. Об этом рассказал глава Черкасской ОГА Роман Бондарь на пресс-брифинге в воскресенье, передает УНН.