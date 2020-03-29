На Черкащині зафіксували 43 нові випадки COVID-19 за добу, в ОДА надали деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Станом на ранок 29 березня, на Черкащині було зафіксовано 46 випадків захворювання, спричиненого коронавірусною інфекцією, 43 із них - за останню добу. Про це розповів голова Черкаської ОДА Роман Бондар на пресбрифінгу в неділю, передає УНН.
"Після того як ми розпочали по області стратегію тотального контролю ПЛР-тестування первинних фокус-груп: це люди, які мають певні симптоми - одна фокус-група, друга - особи, які повернулись з-за кордону. Три дні ми почали проводити тестування, і, по суті, за третю добу отримали наступні показники: всього зробили 157 ПЛР-тестувань, за останню добу - 69, і з цих 157 тестувань - у нас 46 позитивних випадків, за останню добу - 43", - розповів Бондар.
З його слів, із 46 осіб, що отримали позитивний результат тесту, 15 - перебуває у лікарнях у стані середньої тяжкості, а 31 - лікується амбулаторно, вони у легкому стані.
Такий результат, як зазначив очільник ОДА, став можливим у зв’язку з тим, що в області медики спільно з поліцією оперативно виявляють контактних осіб людей, які захворіли.
Також, зі слів Бондара, основний спалах на Черкащині відслідковується в Кам’янці.
"Якщо говорити про місто Кам’янку, де у нас 23 інфікованих... ми оперативно відпрацювали всіх контактних осіб. Серед 23 інфікованих в Кам’янці - 5 медпрацівників", - повідомив він.
Нагадаємо, станом на 10:00 29 березня, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 418 випадків COVID-19.