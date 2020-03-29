На Черкащині зафіксували 43 нові випадки COVID-19 за добу, в ОДА надали деталі

КИЇВ. 29 березня. УНН. Станом на ранок 29 березня, на Черкащині було зафіксовано 46 випадків захворювання, спричиненого коронавірусною інфекцією, 43 із них - за останню добу. Про це розповів голова Черкаської ОДА Роман Бондар на пресбрифінгу в неділю, передає УНН.