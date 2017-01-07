В Черкасской области от снега очистили более 2 тыс. км дорог
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 7 января. УНН. Во всех районах Черкасской области вечером 6 января начали работы по очистке дорог от снега. Всего за сутки было очищено от снега более 2 тыс. км автодорог общего пользования. Работы продолжаются. Об этом УНН-Центр сообщили в САД в Черкасской области.
На обочинах автодорог области государственного значения работники ГП "Черкасский облавтодор" установили снегозащитные щиты избежание заносов на дорогах.
В некоторых районах и на трассе международного значения М-05 "Киев-Одесса" проводилась обработка дорожного покрытия для недопущения гололеда и обеспечения безопасного проезда. В общем, за сутки было использовано более 63 тонн песчано-соляной и противогололедных смесей.
В течение суток для очистки от снега автодорог общего пользования были задействованы 75 пескоразбрасывателей, 30 грейдеров и бульдозеров и 35 погрузчиков, работало более 100 работников ГП "Черкасский облавтодор".
Напомним, 6 января в центре Черкасс по бульвару Шевченко было частично ограничено движение троллейбусов.