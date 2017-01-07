На Черкащині від снігу очистили понад 2 тис. км доріг
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 7 січня. УНН. В усіх районах Черкаської області ввечері 6 січня розпочали роботи з очищення автошляхів від снігу. Загалом за добу було очищено від снігу понад 2 тис. км автодоріг загального користування. Роботи продовжуються. Про це УНН-Центр повідомили у САД у Черкаській області.
На узбіччях автодоріг області державного значення працівники ДП “Черкаський облавтодор” встановили снігозахисні щити для уникнення переметів на дорогах.
У деяких районах та на трасі міжнародного значення М-05 "Київ-Одеса" проводилася обробка дорожнього покриття для недопущення ожеледиці та забезпечення безпечного проїзду. Загалом, за добу було використано більше 63 тонн піщано-соляною та протиожеледної сумішей.
Впродовж доби для очищення від снігу автодоріг загального користування були задіяні 75 піскорозкидувачів, 30 грейдерів та бульдозерів та 35 навантажувачів, працювало понад 100 робітників ДП “Черкаський облавтодор”.
Нагадаємо, 6 січня в центрі Черкас по бульвару Шевченка був частково обмежений рух тролейбусів.