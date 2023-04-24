В Черкасской области шпионка фсб должна была проникнуть в орган местного самоуправления - ее разоблачили
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Служба безопасности Украины задержала шпионку фсб, которая собирала информацию о дислокации Сил обороны Украины и пыталась проникнуть в состав органа местного самоуправления Черкасской области. Об этом заявили в пресс-службе СБУ, информирует УНН.
Детали
По данным следствия, злоумышленницей оказалась местная жительница, которую фсб дистанционно завербовала для сотрудничества в начале этого года. Предательница передавала сведения о местах базирования и маршрутов перемещений подразделений Сил обороны Украины на территории области. Для этого отправлялась на местность и отслеживала обстановку вокруг украинских воинских частей. Данные отправляла в формате координат и детального описания объектов через закрытый чат в мессенджере.
Кроме этого, фигурантка распространяла в запрещенной в Украине соцсети «Вконтакте» лживые тезисы о войне в Украине и оправдывала преступления России.
Поэтому шпионка получила от российских кураторов распоряжение войти в состав местного органа самоуправления с целью проведения разведывательно-подрывной деятельности «внутри» учреждения. На полученной должности она обязалась’записывать информацию о техническом состоянии и функционировании элементов критической инфраструктуры Черкасской области. Взамен российские оккупанты обещали агентке высокое денежное вознаграждение.
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Последствия
Вражеская разведчица была разоблачена и задержана. На основании задокументированных преступлений правоохранительные органы сообщили женщине о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Расследование для установления всех обстоятельств правонарушения продолжается.