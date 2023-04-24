На Черкащині шпигунка фсб мала проникнути в орган місцевого самоврядування – її викрили
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Служба безпеки України затримала шпигунку фсб, яка збирала інформацію щодо дислокації Сил оборони України та намагалася проникнути до складу органу місцевого самоврядування Черкаської області. Про це заявили у прес-службі СБУ, інформує УНН.
Деталі
За даними слідства, зловмисницею виявилася місцева мешканка, яку фсб дистанційно завербувала до співпраці на початку цього року. Зрадниця передавала відомості щодо місць базування та маршрутів переміщень підрозділів Сил оборони України на території області. Для цього вирушала на місцевість та відстежувала обстановку навколо українських військових частин. Дані надсилала у форматі координат і детального опису об’єктів через закритий чат у месенджері.
Крім цього, фігурантка розповсюджувала у забороненій в Україні соцмережі «Вконтакте» брехливі тези про війну в Україні та виправдовувала злочини росії.
Відтак шпигунка отримала від російських кураторів розпорядження увійти до складу місцевого органу самоврядування з метою проведення розвідувально-підривної діяльності «всередині» установи. На здобутій посаді вона зобов’язувалася занотовувати інформацію про технічний стан та функціонування елементів критичної інфраструктури Черкаської області. Натомість російські окупанти обіцяли агентці високу грошову винагороду.
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Наслідки
Ворожу розвідницю було викрито і затримано. На підставі задокументованих злочинів правоохоронні органи повідомили жінці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення продовжується.