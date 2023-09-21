В Черкасской области работает ПВО - ОВА

Цитата

"В области работает ППО.

Соблюдайте информационную гигиену – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Дополнение

По территории Украины распространилась воздушная тревога из-за пусков ракет. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.