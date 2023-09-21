В Черкасской области работает ПВО - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В небе над Черкасской областью работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, пишет УНН.
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"В области работает ППО.
Соблюдайте информационную гигиену – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.
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По территории Украины распространилась воздушная тревога из-за пусков ракет. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.