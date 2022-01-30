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15 марта, 19:03 • 103626 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 136498 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119605 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113423 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102663 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100387 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88527 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Черкасской области легковушка врезалась в дерево-четыре человека погибли

В Черкасской области легковушка врезалась в дерево-четыре человека погибли

Киев • УНН

 • 16865 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В Черкасской области легковушка влетела в дерево, в результате чего четыре человека погибли. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Отмечается, что авария произошла около 05:30 вблизи села Тубильцы Черкасского района.

"В результате столкновения с деревом легкового автомобиля погибло 4 человека и 1 человек пострадал (состояние тяжелое, госпитализировано в больницу). От ГСЧС для деблокации привлекалось 7 человек и 2 ед. техники", - сообщили в ГСЧС.

Напомним

На трассе Киев-Чоп рейсовый автобус “Харьков-Слупск (Польша)” попал в ДТП, пострадали 14 человек.

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