На Черкащині легковик врізався у дерево – четверо людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. На Черкащині легковик влетів у дерево, в результаті чого четверо людей загинули. Про це повідомили у ДСНС, передає УНН.
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Зазначається, що аварія сталася близько 05:30 поблизу села Тубільці Черкаського району.
«Внаслідок зіткнення з деревом легкового автомобіля загинуло 4 особи та 1 особа постраждала (стан тяжкий, госпіталізовано до лікарні). Від ДСНС для деблокації залучалось 7 осіб та 2 од. техніки», - повідомили у ДСНС.
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