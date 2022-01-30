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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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2 квітня, 10:51 • 78434 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

На Черкащині легковик врізався у дерево – четверо людей загинули

На Черкащині легковик врізався у дерево – четверо людей загинули

Київ • УНН

 • 16867 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. На Черкащині легковик влетів у дерево, в результаті чого четверо людей загинули. Про це повідомили у ДСНС, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що аварія сталася близько 05:30 поблизу села Тубільці Черкаського району.

«Внаслідок зіткнення з деревом легкового автомобіля загинуло 4 особи та 1 особа постраждала (стан тяжкий, госпіталізовано до лікарні). Від ДСНС для деблокації залучалось 7 осіб та 2 од. техніки», - повідомили у ДСНС.

Нагадаємо

На трасі Київ-Чоп рейсовий автобус “Харків-Слупськ (Польща)” потрапив у ДТП, постраждали 14 людей.

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