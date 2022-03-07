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На время военного положения военным будут выплачивать дополнительные 30 тысяч ежемесячно

На время военного положения военным будут выплачивать дополнительные 30 тысяч ежемесячно

Киев • УНН

 • 1489229 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. На период действия военного положения военнослужащим срочной службы будут выплачивать дополнительные 30 тысяч гривен ежемесячно. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Кабинет Министров Украины внес изменения в Постановление от 28 февраля 2022 года №168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения", которыми исключил ограничения относительно выплаты военнослужащим срочной службы на период действия военного положения дополнительного вознаграждения 30 000 гривень ежемесячно.

Постановлением предусмотрено, что в условиях военного положения военнослужащим Вооруженных сил, СБУ, Службы внешней разведки Украины, ГУ разведки Министерства обороны Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Государственной специальной службы транспорта, лицам рядового и начальствующего состава ГСЧС Украины, Национальной полиции Украины выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн в расчете на месяц.

Всем категория военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивающих проведение мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 грн в расчете на месяц, пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях.

Семьям наших военнослужащих, погибших в этой войне, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 15 млн грн, которая распределяется равными долями на всех получателей.

"Наши срочники проявили героизм и выдержку. Конечно, первые удары российских захватчиков взяли на себя профессионалы-контрактники, но каждая победа над врагом куется на надежной опоре, которой стали срочники, в том числе в местах постоянной дислокации. Украинский солдат – контрактник, доброволец, срочник – заслуживает равного уважения и достойного обеспечения. Признавая это, Кабмин забрал ограничительную норму, чтобы каждый срочник знал, что страна ему благодарна. Вместе мы преодолеем врага! Слава Украине!", – прокомментировал министр обороны Украины Алексей Резников.

Напомним

Президент наградил государственными наградами 96 украинских героев.

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