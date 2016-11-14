На ЧАЭС начался процесс надвижения Арки на объект "Укрытие"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сегодня, 14 ноября начался процесс надвижения Арки (НБК) на объекте "Укрытие" четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, который был разрушен во время катастрофы 26 апреля 1986 года. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины.
Установление НБК сделает площадку ЧАЭС безопасной для проведения работ по демонтажу конструкций, обращение с топливосодержащими и радиоактивными материалами в середине объекта "Укрытие".
Сейчас самая большая из когда-либо построенных подвижная наземная конструкция длиной 165 м, высотой 110 м и общим весом 36 200 т надвигается в проектное положение и уже переместилась на расстояние 6 метров. После анализа начального этапа движения, процесс надвижения продолжится и должен завершиться в ближайшие дни.
Предполагается, что весь процесс будет продолжаться до 4 дней с общим временем непрерывного движения примерно 33 часа.
В ноябре 2017 г. планируется ввести объект в эксплуатацию и начать работы по демонтажу нестабильных конструкций.
Проектом предусмотрено, что новое сооружение будет эксплуатироваться в течение 100 лет.
Напомним, на территории Чернобыльской АЭС завершилось строительство нового безопасного конфайнмента, который должен накрыть старый саркофаг разрушенного четвертого энергоблока ЧАЭС.