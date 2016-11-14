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На ЧАЕС розпочався процес насування Арки на об’єкт “Укриття”

На ЧАЕС розпочався процес насування Арки на об’єкт “Укриття”

Київ • УНН

 • 19152 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Сьогодні, 14 листопада розпочався процес насування Арки (НБК) на об’єкт “Укриття” четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС, який був зруйнований під час катастрофи 26 квітня 1986 року. Про це УНН повідомили у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України.

Встановлення НБК зробить майданчик ЧАЕС безпечним для проведення робіт із демонтажу конструкцій, поводження з паливовмісними та радіоактивними матеріалами в середині об’єкту “Укриття”.

Наразі, найбільша з коли-небудь побудованих рухома наземна конструкція довжиною 165 м, висотою 110 м і загальною вагою 36200 т насувається в проектне положення та вже перемістилася на відстань 6 метрів. Після аналізу початкового етапу руху, процес насування продовжиться і має завершитися найближчими днями.

Передбачається, що весь процес триватиме до 4 днів з загальним часом безперервного руху приблизно 33 години.

У листопаді 2017 року планується ввести об’єкт в експлуатацію та розпочати роботи з демонтажу нестабільних конструкцій. 

Проектом передбачено, що нова споруда буде експлуатуватись упродовж 100 років.

Нагадаємо, на території Чорнобильської АЕС завершилося будівництво нового безпечного конфайнменту, який має накрити старий саркофаг зруйнованого четвертого енергоблоку ЧАЕС.

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